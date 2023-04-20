Metot nasıl yazılır, metot yazımı nasıl olmalıdır? Metot mu metod mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışını bilmemek anlatım bozukluğu, yazım yanlışı, imla hatası gibi pek çok probleme yol açar. Ancak Türkçe zengin bir dil olduğu için her sözcüğün doğru yazılışını akılda tutmak kolay olmayabilir. Bunu önlemek için ise TDK’ye girerek tüm kelimelerin doğru yazımı ve anlamı öğrenilebilir. Aynı şey metot kelimesi için de geçerlidir. Bu sözcüğü yanlış kullanmamak için TDK’den doğru yazılışına bakılabilir.

Metot nasıl yazılır?

Metot yazımı konusunda pek çok kişi hata yaptığı için gün içinde yazı dilinde bu kelime sıkça yanlış kullanılır. Metod şeklinde yazıldığında imla hatasına neden olan bir sözcüktür. Güçlü bir iletişim kurmak ve akıcı bir metin oluşturmak için bu kelimeyi cümle içinde doğru yazmak çok önemlidir. Yöntem anlamında kullanılan metot kelimesini metod olarak değil, her zaman metot şeklinde yazmak gerekir.

Metot mu metod mu?

TDK, bütün kelimelerin anlamını ve doğru yazılışını içeren çok büyük ve güvenilir bir kaynaktır. Metot doğru yazılışı için de TDK’ye bakarak bilgi edinmek mümkündür. Metot kelimesinin yanlış yazılmasına neden olan en büyük neden, sesli bir harften sonra gelen sert ünsüzdür. Ancak bu kelimenin dilimizde Fransızca’dan geçtiği unutulmamalı ve kuralına uygun olarak yazılmalıdır. Yani sondaki t harfi yumuşayarak d’ye dönüşmez. Dolayısıyla kelimeyi Türkçe kurallarına uygun kullanmak için metod şeklinde yazarsanız, yazım yanlışı yapmış olursunuz. Metot TDK kurallarınca /t/ sesiyle yazılır ve "metot" olarak yazılması gerekir. Metot doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: