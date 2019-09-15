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Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bursa’da metrelerce uzunluktaki 50 kök Hint kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapmış olduğu çalışmalar sonucu Hint keneviri ekili tarlayı drone ile tespit ederek baskın düzenledi.

Bursa’da metrelerce uzunluktaki 50 kök Hint kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapmış olduğu çalışmalar sonucu Hint keneviri ekili tarlayı drone ile tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında her birinin boyu 2,5 metre olan 50 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda 5 kenevirin hasat edildiğini belirledi. Tarlada bulunan 50 adet Hint kenevirini sökerek el koyan ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim ederek imha edilmesini sağladı. Ekipler, kenevirlerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını

Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını
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