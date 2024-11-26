Metro istasyonunda 30'lu yaşlarındaki bir adamı 19 kez tornavidayla başından, karnından ve sırtından yaraladı! Hiçbir şey olmamış gibi böyle gözden kayboldu

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Stratford'da meydana gelen tornavidalı saldırının sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Polis memurları, bir adamın tornavidayla başından, karnından ve sırtından 19 kez bıçaklandığı olay yerine geldi. 30 yaşındali mağdurun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis, saldırı gecesi Whitechapel'daki Elizabeth Hattı'ndan çıkarken güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir adamı arıyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini ve adli delilleri inceliyor ancak henüz herhangi bir tutuklama yapmadı.