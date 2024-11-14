7 yaşındaki çocuk iki öğretmen tarafından sınıfta darp edildi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shandong eyaletindeki bir ilkokulda yaşanan darp olayı velinin şikayeti üzerinde güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle ortaya çıktı. Çocuğun ebeveyni Vuong, öğretmeninin, sırf yeni temizlenen zeminde kazara ayak izleri bıraktığı için çocuğundan ayakkabılarını çıkarmasını ve çöpe atmasını istediğini ve çocuğun sınıfta çıplak ayakla dolaşmaya zorlandığını söyledi. Havanın çok soğuk olması nedeniyle erkek öğrenci tekrar giyecek ayakkabı bulmak için çöpleri karıştırdı.

KÜRSÜDE TOKAT ATTI

Diğer öğretmen sınıfa girdiğinde ise çocuğun izinsiz bir şekilde ayakkabısız sınıfta dolaşmasından dolayı ona ceza verdi. Öğretmen öğrenciyi kürsüye çıkartıp 20'den fazla kez tokat attı. Aynı zamanda bu öğretmen çocuğu bir ders saati boyunca kürsüde çıplak ayakla ayakta durmaya da zorladı.

Anne durumu öğrendikten sonra okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenlerin öğrenciye uyguladıkları şiddet saniye saniye göründü. Vuong daha sonra polisi aradı ve ilgili delilleri sundu ve polis ayrıca olayla ilgili daha fazla soruşturma yürüttü.