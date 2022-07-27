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Mevlüt Yoğurtçu kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

27.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlüt Yoğurtçu, Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından internette araştırılıyor. Fırat Kalkanı bölgesinden gelen acı haber sonrası "Mevlüt Yoğurtçu kimdir?", "Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı, evli miydi?" sorularının yanıtını öğrenmek isteye vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Mevlüt Yoğurtçu kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Mevlüt Yoğurtçu 27 Temmuz Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Mevlüt Yoğurtçu kimdir?, Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı, evli miydi? Detaylar haberimizde...

MEVLÜT YOĞURTÇU KİMDİR?

Mevlüt Yoğurtçu, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesinde görevliydi.

Mevlüt Yoğurtçu PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü.

MEV

MEVLÜT YOĞURTÇU NASIL ŞEHİT OLDU?

Mevlüt Yoğurtçu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

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MEVLÜT YOĞURTÇU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mevlüt Yoğurtçu'nun Çankırı ili Kızılırmak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Güney Kışla köyünde dünyaya geldiği öğrenildi.

Mevlüt Yoğurtçu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu biliniyor.

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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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