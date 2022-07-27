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Mevlüt Yoğurtçu kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı?

27.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlüt Yoğurtçu, Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası internette araştırılıyor. Fırat Kalkanı bölgesinden gelen acı haber sonrası "Mevlüt Yoğurtçu kimdir?", "Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı?" sorularının yanıtını öğrenmek isteye vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Mevlüt Yoğurtçu kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı?

Mevlüt Yoğurtçu 27 Temmuz Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Mevlüt Yoğurtçu kimdir?, Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

MEVLÜT YOĞURTÇU KİMDİR?

Mevlüt Yoğurtçu, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesinde görevliydi.

Mevlüt Yoğurtçu PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü.

MEV

MEVLÜT YOĞURTÇU NASIL ŞEHİT OLDU?

Mevlüt Yoğurtçu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Mert Otal kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı?Mert Otal kimdir? Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal nasıl şehit oldu, nereli ve kaç yaşındaydı?


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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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