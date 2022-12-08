Mevsimsel grip açıklaması: Ümit ediyoruz ki...

Grip virüsü vücuda girdiği zaman üst ya da alt solunum yolunda enfeksiyona neden olduğunu, vücudun bağışıklığına göre ya zatürre ya da basit üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğini aktaran İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Şener, hastaneye solunum yolu rahatsızlığı başvurusu yapanlarda en fazla grip vakasını gördüklerini anlattı.

Gribin baskın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, bu durumun griple kalacağını ümit ettiğini dile getirdi. Covid-19 ile beraber yoğun bakımda yatış oranının baskın olduğunu ve ölümcül olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şener, "Gribi 2,5 yıllık periyotta hiç görmediğimiz için özledik, özlem gideriyoruz şu anda. Kovid-19 ile kıyaslayacak olursak gribi tercih etmek lazım. Grip solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar içinde sadece ciddi astım, akciğer ya da yandaş hastalığı olan grupta hastaneye yatışa sebep oluyor. Daha hafif seyrediyor. Bu periyotta gribin yaygın sahada olması Kovid-19'un yayılmasını dolaylı yoldan engelliyor diyebiliriz. Kovid-19 artık mevsimsel virüs haline geldi. Her sene artık kış döneminde karşı karşıya kalacağız. Tıpkı grip gibi el ele verip kış sezonu boyunca karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor."

Şener, gribin özellikle 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı bulunan kişilerde zatürreye dönüşebildiğini, bu virüsten de korunmanın önemli olduğunu kaydetti.

GRİP AŞISININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Tüm solunum yolu virüslerinde tedbirlerin ortak olduğuna işaret eden Şener, "Maske, mesafe, el hijyeni ve grip aşısı var. Belli yaş grupları ve yandaş hastalığı olanların grip aşısı olması lazım. Şu aralar grip aşısı olma mevsimi geçmek üzere.

Özellikle gebeler, hastalandıkları zaman tablo ağır seyrediyor. 65 yaş üstü astım, bronşit, böbrek ve kalp yetmezliği olan hastaların grip aşısından taviz vermemesi lazım. Grip aşısı olması lazım." diye konuştu.

Şener, kapalı alanların havalandırılmasının da virüs bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığını sözlerine ekledi. (AA)



