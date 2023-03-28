HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'ortak liste' paylaşımı: Mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'ortak liste' paylaşımı: Mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır

28.03.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, paylaşımında ortak listeye ilişkin olarak, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'ortak liste' paylaşımı: Mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 47 gün kaldığını hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılacak dört adaydan oluşan geçici listeyi yayımladığını anımsatan Bahçeli, sürecin, ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlediğini kaydetti.

Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak Bahçeli: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak

Bahçeli, seçime katılacak partilerin belli olduğunu, hazırlanan ittifak protokollerinin YSK'ye sunulduğunu belirterek, Cumhur İttifakı çatısı altında 4 partinin yer aldığını, bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolünün 24 Mart'ta YSK'ye teslim edildiğini aktardı.

MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayının belli, kararının net olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Bütün imkan ve inancımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ef

Bahçeli, son günlerde, "MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı" ile ilgili yerli, yersiz, maksatlı, maksatsız pek çok iddia ve ifadenin kamuoyunda tartışma konusu olduğuna, konunun polemik malzemesi haline getirildiğine dikkati çekerek, bu kara kampanyanın üretim ve servisinin cesamet kazandığını belirtti.

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı" Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partiden 2'si olan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağının, yakın tarihte ilgililerin beyanıyla tescillendiğini hatırlatan Bahçeli, bu takdir ve tercihin, mezkur partilerin bileceği bir durum olduğunu kaydetti.

"TBMM'DE GÜÇLÜ MHP, GÜÇLÜ CUMHUR İTTİFAKI"

MHP'yi zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığının, fitne ve tezvirat yaydığının, objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumu olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhur İttifakı'nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, MHP'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. MHP, Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden, mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM'de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir." (AA)

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca... Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan iftarda Mehmetçikle bir araya geldi! Savunma sanayi için net mesajErdoğan iftarda Mehmetçikle bir araya geldi! Savunma sanayi için net mesaj
Son anketteki Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! Artış...Son anketteki Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! Artış...
Hem araçta hem konutta aynı yöntem: "Günde 5-6 şikayet alıyoruz"Hem araçta hem konutta aynı yöntem: "Günde 5-6 şikayet alıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
MHP bahçeli

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.