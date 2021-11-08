HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP'li Kılavuz: Türkkan soyadını değiştirsin

MHP'li Kılavuz: Türkkan soyadını değiştirsin

08.11.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ailesine yönelik tavrı nedeniyle önce soyadını değiştirmesini, sonra milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.

MHP'li Kılavuz: Türkkan soyadını değiştirsin

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında,Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına gösterdiği tavır nedeniyle milli vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

"ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜR EDECEK KADAR ALÇALMIŞLARDIR"

"İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır." diyen Kılavuz, Türkkan'ın, daha önce de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, TBMM'yi ziyareti sırasındaki kıyafeti nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepkiMeral Akşener'den Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki

"SOYADINI DEĞİŞTİRMELİ"

Kılavuz, "Meral Akşener ve avanelerinin terörist Demirtaş'a gösterdiği yakın alakayı şehit ailelerine göstermesini ve asil milletimizin değerlerine kıymet verilmesini beklemek, boş bir hayalden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın TBMM'nın üyesi olmasını, "garabet ve utanç verici" olarak nitelendiren Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin." dedi. (AA)

Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülecek mi? AK Partili isimden açıklamaLütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülecek mi? AK Partili isimden açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Türkkan'ın vekilliği düşürülecek mi? AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliği düşürülecek mi? AK Partili isimden açıklama
Anahtar Kelimeler:
MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Vatandaşı ilçeden kovan belediye başkanı için harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovan belediye başkanı için harekete geçildi

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Sosyal medyada tepki topladı! Skandal tanıtım videosu: Arap müşterilere özel hizmet

Sosyal medyada tepki topladı! Skandal tanıtım videosu: Arap müşterilere özel hizmet

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Paylaşımlarıyla gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.