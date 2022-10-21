MHP'li Oktay Vural için flaş iddia! Fakıbaba'dan sonra o da İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken, siyasette hareketlilik giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılırken, İYİ Parti'ye de peş peşe sürpriz isimler dahil oldu. Emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Dr. Turhan Çömez ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu İYİ Parti'ye katılırken, AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Fakıbaba'nın kararı Ankara kulislerinde gündem yaratırken, MHP'li kritik bir ismin de İYİ Parti'ye geçeceği iddiası dikkat çekti.

FAKIBABA AK PARTİ VE VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum” ifadelerine de yer verdi.

İYİ PARTİ'YE KATILACAK

Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılacağını açıklarken, rozetinin gelecek hafta grup toplantısında Meral Akşener tarafından takılacağı belirtiliyor.

Fakıbaba, 1994-2004 arasındaki SSK Şanlıurfa Hastanesi’ndeki başhekimlik görevi sonrası 28 Mart 2004 seçimlerinde AK Parti’den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. Fakıbaba 2009 seçimlerinde AK Parti ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile sert tartışmalara girdi. AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa edip bağımsız adaylık başvurusu yapan Fakıbaba, aday adaylığı sürecinde kendisini istemedikleri ileri sürülen AK Partili 9 Şanlıurfa milletvekilinden 7’sinin, “Ceketimizi koysak Şanlıurfa’da yüzde 70 oy alır” sözü ile adaylığının engellendiği iddia etti.

BAĞIMSIZ OLARAK SEÇİLDİ

Başbakan Erdoğan’ın yanıltılarak kendisinin aday gösterilmediğinin ortaya çıktığını söyleyen Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday oldu ve oyların yüzde 44’ünü alarak yeniden başkan seçildi. Bir dönem Saadet Partisi’ne geçen Fakıbaba, 2013’te yeniden AK Parti’ye döndü. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen Fakıbaba, 2017’deki kabine değişikliğinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olarak görevlendirildi.

MHP'Lİ OKTAY VURAL DA İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İYİ Parti’ye katılımlar sürerken yeni isimlere partide kritik görevler veriliyor. Geçen mayısta İYİ Parti’ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu. İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi. İYİ Parti’ye “iktidarı rahatsız edecek” katılımların devam edeceği belirtilirken “sıradaki ismin MHP’li Oktay Vural olabileceği” ifade ediliyor.

