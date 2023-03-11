MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP kararını sert tepki: Hukuk skandalı olarak anılacak

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Siyasi partiler seçime kısa süre kala çalışmalarını hızlandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Merkez Yönetim Kurulu ve Milletvekilleri toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;
- Cumhur İttifakı tam olarak seçimlere hazırdır ve başarmaya kararlıdır.
- Bir yıl içinde sıfırdan inşa edecek deprem konutları sahiplerine teslim edilecektir. Siyasetin ana gündemi depremdir. Depremzedelere analarının ak sütü gibi helal güvenlikli konutları yapılacaktır. Bunu yapmak için inanç lazımdır. Bu nedenle yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır.
- Yaşadığımız felaketler için seçim kampanyasının sakin olmasını diliyoruz. Geri sayımı başlayan seçim için ülkenin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur.
- Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir.
AYM'YE HDP TEPKİSİ
- AYM, HDP'ye hazine kapısını açmıştır. Sınıfını belli etmiştir. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Bu karar hukuk skandalı olarak anılacaktır. Şu anki AYM Türk milletinin mahkemesi değildir. Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi adayını çıkarmak istiyorsa AYM Başkanı, arayıp da bulamayacakları bir adaydır. Tencere yuvarlanır kapağını bulmuş olur.
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