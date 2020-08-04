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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener'e de çağrıda bulunarak, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde EVİNE dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. EVİNDE rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense EVDE olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü’l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü’l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah’a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin.

Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır.

Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür.

Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.

Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.

Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense EVDE olmak isabetli bir tercihtir."

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