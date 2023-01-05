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  4. MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

05.01.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu. Memioğlu'nun ölüm sebebinin otopsi incelemesinden sonra belirleneceği öğrenildi.

MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

Olay, Kastamonu merkez Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.

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ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK

Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Kastamonu Taşköprü MHP milliyetçi hareket partisi

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