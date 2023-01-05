Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince... Gelen telefonla öğrenmiş

Samsun'da meydana gelen anne cinayetindeki detaylar dehşete düşürdü. 50 yaşındaki eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Z.B., erkek arkadaşı B.İ. ile beraber velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Bunun üzerine okul yönetimi de babaları 47 yaşındaki A.Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek üzere okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu olan 17 yaşındaki A.A.Ö. ise annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. Vahşet ise bunun ardından geldi.
A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan B.İ'ye ateş etti.
Z.B., sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan B.İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı.
Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı. (AA)