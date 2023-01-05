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  4. Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince... Gelen telefonla öğrenmiş

Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince... Gelen telefonla öğrenmiş

05.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesindeki ortaokulda kan donduran bir vahşet yaşandı. Eşinden boşanmış 3 çocuk annesi Z.B., erkek arkadaşıyla beraber iki çocuğunun okuduğu ortaokula gitti. Okul yönetimi de velayeti babalarında olan çocukları görmek için annelerinin okula geldiğini telefonla arayıp babaya bildirdi. Bunu öğrenen kadının büyük oğlu A.A.Ö, okula geldi. Binanın içinde annesine, bahçedeyse arkadaşına ateş etti. Anne, hastanede hayatını kaybetti, arkadaşıyla ağır yaralandı.

Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince... Gelen telefonla öğrenmiş

Samsun'da meydana gelen anne cinayetindeki detaylar dehşete düşürdü. 50 yaşındaki eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Z.B., erkek arkadaşı B.İ. ile beraber velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Bunun üzerine okul yönetimi de babaları 47 yaşındaki A.Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek üzere okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu olan 17 yaşındaki A.A.Ö. ise annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. Vahşet ise bunun ardından geldi.

BİNANIN İÇİNDE ANNESİNE, OKULUN BAHÇESİNDE ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan B.İ'ye ateş etti.

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ANNE, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Z.B., sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan B.İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı.

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Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı. (AA)

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