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    4. Mia Khalifa Dünya Kupası'nda tuttuğu takımı açıklayınca sosyal medyada ti'ye alındı! "Yalnız önemli bir sorun var"

    Mia Khalifa Dünya Kupası'nda tuttuğu takımı açıklayınca sosyal medyada ti'ye alındı! "Yalnız önemli bir sorun var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 15:53
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    Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'ndaki defile öncesinde saçını ve makyajını yaptırırken röportaj verdi. Ünlü isim FIFA Dünya Kupası'nda desteklediği takımı açıklayınca sosyal medyada gündem oldu. Çünkü sosyal medya kullanıcıları Khalifa'nın tuttuğu takımın hiç turnuvaya katılmadığını söyleyerek onu ti'ye aldı.

    Erkek moda dergisi GQ'nun Meksika ve Latin şubesinin Instagram sayfasında röportaj yapılan Mia, İtalya'daki defile öncesinde yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi.

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    Futbolla Dünya Kupası dışında ilgilenmediğini dile getiren Khalifa, "Biraz futbolla ilgileniyorum. Dünya Kupası dışında futbolu pek izlemiyorum. Fakat Dünya Kupası açıkken, aslında Lübnan formamı giyiyorum. Hiçbir zaman fazla ileri gidemiyorlar" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Khalifa'nın memleketi Lübnan aslında hiçbir zaman Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadığını söyledi.
    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yalnız önemli bir sorun var. Lübnan turnuvada yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Futbolla daha fazla ilgilenmelisin" yorumunu yaptı.

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    Mia Khalifa
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