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Mia Khalifa’nın yeni markasının ismi tepki çekti! Olumsuz eleştirileri böyle ti’ye aldı

13.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa, uzun zamandır beklenen mücevher markasını çıkarttığını 20 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyada hesabından paylaştı. Lübnan asıllı ismin mücevher markasına “Sheytan” adını vermesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Khalifa, yeni markasının adını eleştirenlere sosyal medyadan sert cevap verdi.

30 yaşındaki dünyaca ünlü isim Mia Khalifa, aylarca süren spekülasyonların ardından uzun zamandır beklenen mücevher markası Sheytan’ın lansmanını yaptı. Fenomen isim markasında ilk etapta vücut zincirleri, halhallar ve kolyeler satılacağını açıklarken bazı sosyal medya kullanıcıları markanın adına itiraz etti.

“TAKINTILI VE HASTASINIZ”

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TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Khalifa, “Beni nefret ederek uzaktan izlemeye devam edenlere sesleniyorum. Takıntılı ve hastasınız” dedi. Fenomen ismin hayranlarının Arapça’da şeytan anlamına gelen ‘Diablo’ kelimesini seçmesine yönelik eleştirilerine verdiği cevapla sosyal medyayı sallamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa fenomen mücevher

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