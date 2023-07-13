Mia Khalifa’nın yeni markasının ismi tepki çekti! Olumsuz eleştirileri böyle ti’ye aldı

30 yaşındaki dünyaca ünlü isim Mia Khalifa, aylarca süren spekülasyonların ardından uzun zamandır beklenen mücevher markası Sheytan’ın lansmanını yaptı. Fenomen isim markasında ilk etapta vücut zincirleri, halhallar ve kolyeler satılacağını açıklarken bazı sosyal medya kullanıcıları markanın adına itiraz etti.

“TAKINTILI VE HASTASINIZ”

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Khalifa, “Beni nefret ederek uzaktan izlemeye devam edenlere sesleniyorum. Takıntılı ve hastasınız” dedi. Fenomen ismin hayranlarının Arapça’da şeytan anlamına gelen ‘Diablo’ kelimesini seçmesine yönelik eleştirilerine verdiği cevapla sosyal medyayı sallamayı başardı.