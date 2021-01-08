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Microsoft Nintendo, EA ve diğerlerini satın almaya çalışmış!

08.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Microsoft Nintendo, EA ve diğerlerini satın almaya çalışmış!

Microsoft'un ilk hedefi görünüşe bakılırsa Bethesda değilmiş. Bloomberg'in haberine göre Xbox'ın ilk yıllarında Microsoft Nintendo, EA ve Square Enix gibi oyun devlerini satın almak istedi. Ancak hiçbirinin yanıtı Nintendo'nunki kadar ilginç olmadı.

Microsoft ilk Xbox'ı bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce, CES 2001'de duyurmuştu. Bu tarihten beri Microsoft Xbox için büyük atılımlar gerçekleştirdi. Son olarak ise Microsoft Bethesda'yı satın alarak PlayStation'a karşı önemli bir adım attı. Fakat Bloomberg'in yayınladığı bir haber, Microsoft hakkında gizli kalmış bir hikayeyi ortaya çıkardı. Meğer Bethesda Microsoft'un ilk hedefi değilmiş.

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Bloomberg'in haberine göre Microsoft, Xbox'ın ilk zamanlarında birçok oyun şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler FIFA ve Battlefield gibi ünlü yapımların arkasındaki isim olan EA, Super Mario'nun yaratıcısı Nintendo, Tomb Raider'ın mimarı Square Enix ve Mortal Kombat'ın geliştiricisi Midway Games ile yapıldı. Microsoft EA ile yapılan görüşmede firmadan ''Hayır, teşekkürler.'' yanıtı aldı. Başka bir isim olan Square Enix teklifi düşük buldu ve Microsoft'u reddetti. Midway Games ise yapılan görüşmeler de başarısızlıkla sonuçlandı. Nintendo ile yapılan görüşmeler ise paylaşılanlara göre oyun tarihinde eşine az rastlanır bir anın yaşanmasına neden oldu.

Nintendo

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'SADECE GÜLDÜLER'

Eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, satın alınmayı düşünüp düşünmeyeceklerini görmek için Nintendo ile bir toplantı ayarladı ve Nintendo Microsoft'un yüzüne 1 saat boyunca güldü. Toplantıda bulunan ve hikayeyi anlatan kişi olan Kevin Bachus ise konu hakkında ''Sadece güldüler. Birinin size bir saat boyunca sürekli güldüğünü ve dalga geçtiğini düşünün. İşte toplantımız, aynen böyle geçti." dedi. Belki Nintendo olayı bu kadar gülünç bulmasa ve yapılan görüşmeler olumlu geçseydi, Microsoft oyun dünyasında farklı bir noktada bulunabilirdi.

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