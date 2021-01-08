Microsoft Nintendo, EA ve diğerlerini satın almaya çalışmış!

Microsoft ilk Xbox'ı bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce, CES 2001'de duyurmuştu. Bu tarihten beri Microsoft Xbox için büyük atılımlar gerçekleştirdi. Son olarak ise Microsoft Bethesda'yı satın alarak PlayStation'a karşı önemli bir adım attı. Fakat Bloomberg'in yayınladığı bir haber, Microsoft hakkında gizli kalmış bir hikayeyi ortaya çıkardı. Meğer Bethesda Microsoft'un ilk hedefi değilmiş.

HEPSİ MİCROSOFT'U REDDETTİ

Bloomberg'in haberine göre Microsoft, Xbox'ın ilk zamanlarında birçok oyun şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler FIFA ve Battlefield gibi ünlü yapımların arkasındaki isim olan EA, Super Mario'nun yaratıcısı Nintendo, Tomb Raider'ın mimarı Square Enix ve Mortal Kombat'ın geliştiricisi Midway Games ile yapıldı. Microsoft EA ile yapılan görüşmede firmadan ''Hayır, teşekkürler.'' yanıtı aldı. Başka bir isim olan Square Enix teklifi düşük buldu ve Microsoft'u reddetti. Midway Games ise yapılan görüşmeler de başarısızlıkla sonuçlandı. Nintendo ile yapılan görüşmeler ise paylaşılanlara göre oyun tarihinde eşine az rastlanır bir anın yaşanmasına neden oldu.