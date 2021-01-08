Duracell ile Microsoft arasında AA pilli Xbox kolları için özel anlaşma yok!

Microsoft Xbox oyun kollarında PlayStation'lara nazaran dahili bir pile yer vermiyor. Şirket bunun yerine çıkarılabilir AA piller ile oyun kollarına güç sağlıyor. Üstelik bu piller Duracell üretimi olarak oyun konsollarının kutusundan çıkıyor. Microsoft'un bu kararı Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarında da değişmedi ve firma yeni nesil oyun konsollarında AA pillere sahip oyun kollarına yer verdi. Zaman zaman eleştirilen bu karar, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir röportaj ile farklı bir boyuta taşındı. Röportajda Duracell'in Birleşik Krallık pazarlama müdürü Luke Anderson'ın Duracell ile Xbox arasında bir anlaşma olduğunu söylemesi Microsoft'un Xbox'ta AA pilli oyun kolu kullanmasını Duracell zorunlu kılıyor' söylentisini ortaya çıkardı. Söylentilere ise Microsoft tarafından cevap gecikmedi.

DURACELL'İN DEĞİL MİCROSOFT'UN TERCİHİ

EuroGamer'ın haberine göre, bir Microsoft Sözcüsü, Xbox oyun kolunun AA pil ile piyasaya sürülmesinin şirketin kendi tercihi olduğunu belirterek, "Buna, herhangi bir markanın AA pillerinin, Xbox şarj edilebilir pillerinin, ortaklarımızın şarj çözümlerinin ve USB Type-C kablosunun kullanımı da dahildir." dedi.