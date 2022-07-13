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Mide ameliyatı olan Tanyeli son halini paylaştı

13.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi İlker Sünneli ile Avustralya'ya yerleşen oryantal Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim, sağlık durumu hakkında bilgi verdi…

Mide ameliyatı olan Tanyeli son halini paylaştı

2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturan oryantal Tanyeli, eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Tanyeli’ye evlilik yaradı ve ünlü isim 99 kiloya kadar çıktı.

Kilolarının önüne geçemeyen Tanyeli, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Eşi ile birlikte Türkiye’nin yolunu tutan, geçtiğimiz haftalarda mide ameliyatı oldu.

Operasyonu başarılı geçen Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Tanyeli, gönderisine şunları yazdı:

tanyeli_9584

"EN ZORUNU KOLAY ATLATTIK"

“Bursa'dan sevgiler... Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey dualar oldu.”

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