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  4. Mide ameliyatı olmuştu... 99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali

Mide ameliyatı olmuştu... 99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali

04.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Avustralya'da yaşayan Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Oryantal Tanyeli aldığı kilolardan sonra kendini Türk doktorlarına emanet etti. Operasyonu başarılı geçen Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı. İşte 99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali...

Mide ameliyatı olmuştu... 99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali

Bir döneme damga vuran oryantal Tanyeli son haliyle gündeme geldi. İlker Sünneli ile nikah masasına oturan oryantal Tanyeli, eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşmişti. Ünlü isim gözlerden uzak yaşarken aldığın kilolarla gündem olmuş ve 99 kilo olunca da mide ameliyatı olmak kararı vermişti. Türkiye'ye gelerek kendini Türk doktorlarına emanet eden Tanyeli 29 kilo verdi.

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Formuna kavuşan oryantal Tanyeli son halini sosyal medyada paylaşarak "İyiyim" mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

"EN ZORUNU KOLAY ATLATTIK"

Tanyeli ameliyattan sonra "Bursa'dan sevgiler... Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için" ifadelerini kullanmıştı.

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