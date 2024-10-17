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  4. Mide bulandıran görüntüler! Çalışan ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı sonrasında yemeklerini koydu

Mide bulandıran görüntüler! Çalışan ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı sonrasında yemeklerini koydu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 16:19
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Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinin Ghaziabad bölgesinde kaydedilen bir görüntü mide bulandırdı. Görüntülerde bir çalışan ev sahiplerinin tabaklarına önce tuvaletini yaptı ardından ise yemeklerini koydu. O anlar sosyal medyadan ifşa edilince tepkileri de beraberinde getirdi.

Mide bulandıran görüntüler! Çalışan ev sahiplerinin tabağına önce tuvaletini yaptı sonrasında yemeklerini koydu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada paylaşılan videoda, ev yardımcısı Renna'nın işverenleri için yemek pişirirken kullandığı ekipmanlara önce tuvaletini yaptığı görüldü. Raporlara göre, olay 14 Ekim'de Ghaziabad'ın Crossings bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre, aile mutfağa bir telefon koydu ve olay bu telefona yakalandı.

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TEK TEK HASTALANMAYA BAŞLADILAR

Aile üyeleri birer birer hastalanmaya başlayınca durumdan şüphelendiler. Özellikle karaciğer sorunlarının aile içinde artması üzerine nedenini araştırmak istediler.

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Hizmetçinin hijyenik olmayan koşullarda hazırladığı yemekten kaynaklı aile üyeleri hastalandığını öğrenince durumu hemen polise haber verdi. Aile gerçeği öğrendikten sonra şok oldu, çünkü hizmetçinin son sekiz yıldır aile için çalıştığı bildirildi.

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