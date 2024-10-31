Mide bulandıran görüntüler! Lağım suları bir anda gökyüzüne fışkırdı... Gökdelenin boyuna ulaştı: "Kokuyu tahmin bile edemiyorum"

Rusya'nın Moskova şehrinin Novaya Moskva bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepkileri de beraberinde getirdi.

Görüntülerde bir kanalizasyon borusunun patladığı ve lağım sularının etrafa saçıldığı anlar yer aldı.

Yaklaşık 54 metre yükseğe çıkan lağım suları çevredeki park halindeki birkaç arabayı da etkiledi. Görüntülerde aynı zamanda suların fışkırdığı anların yakınlarında yayaların olduğu da fark edildi.

Bu an, birçok kişiyi şoke ederken, iğrenç görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kokuyu tahmin bile edemiyorum" ifadesini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten midenin kaldırmadığı görüntüler" yorumunu ekledi.