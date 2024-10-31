Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Mide bulandıran görüntüler! Lağım suları bir anda gökyüzüne fışkırdı... Gökdelenin boyuna ulaştı: "Kokuyu tahmin bile edemiyorum"

Mide bulandıran görüntüler! Lağım suları bir anda gökyüzüne fışkırdı... Gökdelenin boyuna ulaştı: "Kokuyu tahmin bile edemiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 17:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde lağım sularının gökyüzüne fışkırarak gökdelenin boyutuna ulaştığı görüldü. Dakikalarca süren mide bulandırıcı anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkisi de gecikmedi.

Mide bulandıran görüntüler! Lağım suları bir anda gökyüzüne fışkırdı... Gökdelenin boyuna ulaştı: "Kokuyu tahmin bile edemiyorum"

Rusya'nın Moskova şehrinin Novaya Moskva bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepkileri de beraberinde getirdi.

7

Görüntülerde bir kanalizasyon borusunun patladığı ve lağım sularının etrafa saçıldığı anlar yer aldı.

9

Yaklaşık 54 metre yükseğe çıkan lağım suları çevredeki park halindeki birkaç arabayı da etkiledi. Görüntülerde aynı zamanda suların fışkırdığı anların yakınlarında yayaların olduğu da fark edildi.

12

Bu an, birçok kişiyi şoke ederken, iğrenç görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kokuyu tahmin bile edemiyorum" ifadesini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten midenin kaldırmadığı görüntüler" yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

 Sahilde bir anda ortaya çıktı! "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

Sahilde bir anda ortaya çıktı! "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

 Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

 Arkasından gizlice yaklaşarak genç kızı taciz etti! Saniye saniye kamerada

Arkasından gizlice yaklaşarak genç kızı taciz etti! Saniye saniye kamerada

 Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya kanalizasyon
En Çok Okunan Trend Haberler
Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.