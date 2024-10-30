Sahilde bir anda ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi... "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede gündem yarattı. Deniz keşfedicisi Vicki Evans'in "Doğa şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor! Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim!" notuyla paylaştığı görüntüler kullanıcılar arasında popüler oldu. Kullanıcılar yorum bölümünde görülen deniz canlısının türünü bulabilmek için mücadele etti.

KAZ MİDYESİYMİŞ

Sosyal medyadan yapılan açıklamada fotoğraflanan görüntünün kaz midyesi olduğu ifade edildi.

Güney Avustralya Üniversitesi deniz ekolojisti Dr. Zoe Doubleday, kümenin kütlesinin kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Daha önce buna benzer bir şey görmedim ve bu, uzun süredir suda bulunan ve yoğun bir midye kümesi yetiştiren bir iskeleden veya deniz altyapısından kalma eski bir pilon olmalı. Uzun zamandır orada olduğunu düşünüyorum" dedi.