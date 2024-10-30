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Sahilde bir anda ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi... "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 12:02
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Avustralya kıyılarında ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki çekilen fotoğraflarda uçları deniz kabuklarıyla kaplı jöle kıvamındaki bir canlı görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü deniz canlısının ne olduğunu merak ettiklerini dile getirerek adeta yorumlara akın etti.

Sahilde bir anda ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi... "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede gündem yarattı. Deniz keşfedicisi Vicki Evans'in "Doğa şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor! Daha önce buna benzer bir şey görmemiştim!" notuyla paylaştığı görüntüler kullanıcılar arasında popüler oldu. Kullanıcılar yorum bölümünde görülen deniz canlısının türünü bulabilmek için mücadele etti.

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KAZ MİDYESİYMİŞ

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Sosyal medyadan yapılan açıklamada fotoğraflanan görüntünün kaz midyesi olduğu ifade edildi.

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Güney Avustralya Üniversitesi deniz ekolojisti Dr. Zoe Doubleday, kümenin kütlesinin kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Daha önce buna benzer bir şey görmedim ve bu, uzun süredir suda bulunan ve yoğun bir midye kümesi yetiştiren bir iskeleden veya deniz altyapısından kalma eski bir pilon olmalı. Uzun zamandır orada olduğunu düşünüyorum" dedi.

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