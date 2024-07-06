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    4. Mide bulandıran korkunç saldırı! 13 yaşındaki kız çocuğunu ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu

    Mide bulandıran korkunç saldırı! 13 yaşındaki kız çocuğunu ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 09:15
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    Güney Yorkshire'daki Rotherham yakınlarındaki Wickersley'de gündüz saatlerinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu ormanlık alana sürüklenerek bir sapık tarafından saldırıya uğradı. İsmi açıklanmayan kurban saldırganın hemen hemen kendisiyle aynı yaşlarda olduğunu iddia etti. Olaya ilişkin araştırma devam ediyor.

    Mide bulandıran korkunç saldırı! 13 yaşındaki kız çocuğunu ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki bir ormanlık alanda gün ortası saatlerinde 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğu saldırıya uğradı. Kendisine saldıran çocuğun kendi yaşlarında olduğunu ve güçlü bir İskoç aksanı olduğunu iddia eden kurbanın ifadesinin sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

    Güney Yorkshire Polisi olaya ilişkin olarak, "Kız, Wickersley Ormanı boyunca yürürken ormana çekildiğini ve kendisiyle aynı yaşta veya kendisinden biraz daha büyük olduğuna inandığı bir çocuk tarafından saldırıya uğradığını polise bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

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