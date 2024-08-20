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    4. Mide bulandıran olay! İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı... Olay infiale neden oldu

    Mide bulandıran olay! İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı... Olay infiale neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 08:06
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    Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir ineğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı. Tayland'daki haberlere göre, bir kurtarma ekibi adamın hayvana cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı anlarda hayvanın saldırısı sırada olay yerine geldi. İsmi açıklanmayan adam yaka paça gözaltına alındı. O anlar saniye saniye kaydedilirken olay ülkede infiale neden oldu.

    Mide bulandıran olay! İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı... Olay infiale neden oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Surat Thani eyaletinde 26 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam ineğe tecavüz etmeye çalıştığı sırada yakalandı. Olay yerine Ban Naderm Polis Karakolu ve Ban Naderm Kurtarma Vakfı görevlileri çağrıldı.

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    Rus olduğu iddia edilen adam ineğin saldırısından son anda kurtarıldı. Tahta bir direğe bağlanarak sakinleştirilmeye çalışılan inek 26 yaşındaki adamı defalarca boynuzladı. Hayvanı sakinleştirmek için olay yerine sahibi çağrıldı.

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    Thaiger'de yer alan habere göre, bir görgü tanığı adamın ormana girmeden önce motosikletinin lastiğinin patlaması nedeniyle olay yerinde durduğunu söyledi. Olaya tanık olması üzerine hemen polise haber verdiğini bildirdi.

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    Tayland cinsel saldırı İnek
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