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Mide bulandıran olayda tacize uğrayan öğrenci sayısı arttı! Öğretmenden skandal savunma

17.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir öğretmen taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Önce 5 sonra 18 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından 8 öğrenci daha tacize uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Tutuklanan öğretmen ise gözaltındaki savunmasında, öğrencilere baskı kurduğundan dolayı böyle bir iftiraya uğradığını iddia etti. Öğretmenin 2016 yılında da tacizden yargılanıp açığa alındığı ortaya çıktı.

Mide bulandıran olayda tacize uğrayan öğrenci sayısı arttı! Öğretmenden skandal savunma

Samsun’da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26’ya çıktı.

İĞRENÇ OLAYIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN MAĞDUR SAYISI ARTTI

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. Matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.’nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bu hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi. İddiaya göre, öğretmen Z.K.’nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" demişti.
Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26’ya çıktığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞ

Öğretmen Z.K.’nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilince mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay’da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3 öğrenciye beraat kararına kara verdiği ancak 2 öğrenciyi tacizden cezalandırılmamasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü ortaya çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Samsun taciz
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