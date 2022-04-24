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Mide küçültme ameliyatıyla zayıflamıştı! Linet'in pozları olay

24.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Linet sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen Linet formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor.

Mide küçültme ameliyatıyla zayıflamıştı! Linet'in pozları olay

İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı Linet sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Kilolarından kurtulup, yıllar sonra hayal ettiği vücuda sahip olan Linet mide ameliyatıyla istediği gibi görünmeye başladı.

Mide ameliyatı olduktan sonra çeşitli estetik müdahaleler de yaptıran Linet formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor. Sosyal medyada hem yoga yaptığı anları hem de sahnedeki tarzını paylaşan Linet'e yorum yağıyor.

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Linet daha önce yaptığı açıklamada "40 kilo verince sarkan bazı bölgelerim canımı çok sıkıyordu. Uzun zaman sonra bu durumu değiştirmek istedim. 'Kalça dolgusu yaptırdı' dediler ama ben deri fazlalığını aldırdım. Bir de karnımı gerdirdim. Bu işlemden sonra vücut hatlarım daha çok ortaya çıktı. Halimden çok memnunum" demişti.

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Son olarak göğüs dekoltesi ve yırtmaçlı tarzıyla paylaşım yapan Linet'e "Şahenesin" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Linet
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