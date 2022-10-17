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Midesinden çıkarılamayacak kadar büyüktü! 1 yaşındaki İsmet Cihat bebek herkesi korkuttu: Karın ağrısı başlayınca...

17.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, ailesini ve doktorları endişelendirdi. Minik İsmet Cihat, karın ağrısından şikayet edince ailesi yabancı cisim yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Hastanede ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirirken başarılı operasyon sonrası herkes rahat bir nefes aldı.

Midesinden çıkarılamayacak kadar büyüktü! 1 yaşındaki İsmet Cihat bebek herkesi korkuttu: Karın ağrısı başlayınca...

İsmet Cihat'ın ailesi, bebeklerinin durumu üzerine harekete geçip hastaneye götürdü. Muayenede 1 yaşındaki bebeğin midesinde balonlar olduğu ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doktor Meltem Gülşan, "Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidiyle hiçbir hasar görmediğini fark ettik" dedi. Doktor Gülşan, "Daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirdik" sözleriyle de meydana gelebilecek olumsuz senaryoyu da açıkladı.

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BEBEKTE KARIN AĞRISI BAŞLADI

Kentte yaşayan Kılıç ailesi, 'İsmet Cihat' adlı bebeklerinin karın ağrısı şikayetiyle yabancı cisim yutmuş olmasından şüphelenip hastaneye gitti. Özel hastaneye götürülen İsmet Cihat Kılıç'ın muayenesinde, midesinde 3 balon olduğu tespit edildi. Bebeğin midesindeki balonlar, operasyonla çıkarıldı.

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YABANCI CİSİM YUTMA ŞÜPHESİ

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı doktor Meltem Gülşan, bebeğin yabancı cisim yutma tespitiyle getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

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"SOLUK BORUSUNA KAÇSAYDI..."

"1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından acil servisimize getirildi. Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde, endoskopla mideye girdik. Mideden mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon çıkarıldı. Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidiyle hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsaydı daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirdik. Neyse ki uygun zamanda müdahaleyle bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi" dedi.

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İsmet Cihat, tedavisinin ardından taburcu edildi.

(DHA)

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karın ağrısı bebek balon
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