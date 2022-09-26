Midilli ve Sisam'daki skandal görüntü! 2017'de başladı diyerek uyardı: Yunanistan'ın sefer hazırlığı var

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

YUNANİSTAN'DAN MİDİLLİ VE SİSAM'A ZIRHLI ARAÇ VE SİLAH SEVKİYATI

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekerken, güvenlik kaynakları yapılan hamlenin 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı.

Tv100'deki Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını değerlendirdi.

"YUNANİSTAN'DA SEFER HAZIRLIĞI VAR"

Yaycı “Midilli ve Sisam adasına getirilen harp araçlarının bir özelliği de şudur: ABD hibe etmiştir bunları. ABD 2021 tatbikatı nedeniyle getirdiği binlerce zırhlı taşıyıcı, tanklar, helikopterler bir örtü haline Yunanistan’a getirilmiştir. Askeriyede birliklerinizi ve malzemelerinizi sefer görev yerlerine sevk edeceksiniz bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur” dedi. Aydemir’in “Bir sefer hazırlığı mı var?” sorusuna ise Yaycı “Öyle görünüyor. Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017’den itibaren süreç işliyor aslında” diyerek yanıt verdi.

"HEMEN TBMM’DE 1995 DEKLARASYONU TEKRAR EDİLMELİDİR"

Yaycı “TBMM’nin 1995 deklarasyonu var. Savaş, çatışma, askeri güç kullanımına gerek kalmadan diplomasi ve hukuku sonuna kadar kullanalım. Tüm vatanperver partiler hemen TBMM’de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir.” ifadelerine yer verdi.



