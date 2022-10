Mika Can Raun kimdir, neden gözaltına alındı? Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un eski hali!

Estetikleri ve paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Mika Can Raun Türk Lirasını çöpe attığı görüntüleri TikTok'ta paylaşınca tepki çekti. Son dakika haberine göre Mika Can Raun gözaltına alındı. İşte Mika Can Raun ile ilgili detaylar.

MİKA CAN RAUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mika Can Raun'un 100 Türk Lirasını klozote atarak sifonu çektiği görülüyor.

Tepkilere yanıt veren Raun şu ifadeleri kullandı:

"100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor?"

Türk Lirasını çöpe atan ve bu görüntüleri TikTok'ta paylaşan Mika Can Raun Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mika Can Raun'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilği öğrenildi.

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun olarak tanınan sosyal medya fenomeni, 9 Temmuz 2001 Büyükada'da doğdu.

Mika Can Raun'un 3 kardeş olduğu ve annesinin Şanlıurfalı olduğu biliniyor. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde okuyan ve senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta.

İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun şiirleri konusunda iddialı olduğunu belirtmektedir. Kendisini melankolik olarak tanımlıyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Mika Can Raun cinsiyet değiştirdi.

Ameliyat masasına yatan ve dudak, diş, alın, çene, burun operasyonu geçiren Mika Can Raun adeta bambaşka birisi oldu.

MİKA CAN RAUN'UN ESKİ HALİ