Mike Tyson - Jake Paul maçı sinirlerini alt üst etti! Mike Tyson'a bahis oynamıştı... Kaybedince televizyonu paramparça etti

Tüm dünyanın beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı, 8 raunt süren mücadelenin sonucunda puanla Jake Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Dünyanın pek çok noktasından tarihi boks maçı canlı bir şekilde takip edildi. Öyle ki maçın atmosferine kendisini kaptıran bir arkadaş grubu ilginç anlara imza attı.

Bahis oynadığı Mike Tyson'un kaybettiğini gören bir kişi maç sonrası televizyonu paramparça etti.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten hissettiğim bu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mike Tyson'u ekranda görmek bile yeter" yorumunda bulundu.