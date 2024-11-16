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  4. Mike Tyson - Jake Paul maçı sinirlerini alt üst etti! Mike Tyson'a bahis oynamıştı... Kaybedince televizyonu paramparça etti

Mike Tyson - Jake Paul maçı sinirlerini alt üst etti! Mike Tyson'a bahis oynamıştı... Kaybedince televizyonu paramparça etti

16.11.2024 14:52
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 14:52
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Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul arasında düzenlenen maça adeta kilitlendi. Dünyanın yakından takip ettiği maçı canlı izleyen bir kişi bahis oynadığı Mike Tyson'un kaybettiğini görünce sinirlerine hakim olamadı. Öfkelenen adam televizyonu paramparça etti.

Tüm dünyanın beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı, 8 raunt süren mücadelenin sonucunda puanla Jake Paul'un galibiyetiyle sonuçlandı. Dünyanın pek çok noktasından tarihi boks maçı canlı bir şekilde takip edildi. Öyle ki maçın atmosferine kendisini kaptıran bir arkadaş grubu ilginç anlara imza attı.

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Bahis oynadığı Mike Tyson'un kaybettiğini gören bir kişi maç sonrası televizyonu paramparça etti.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten hissettiğim bu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mike Tyson'u ekranda görmek bile yeter" yorumunda bulundu.

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Mike Tyson
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