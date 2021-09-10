HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

10.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorusuna "Millet İttifakı sıradan bir ittifak değildir. Kısır tartışmalarla bozulmasını beklemek de abesle iştigaldir. Ortada seçim olmadığı için CHP ile bir protokolümüz yok. Biz nasıl Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin görüşlerine saygıyla yaklaşıyorsak aynı şekilde bize de saygı çerçevesinde yaklaşılmasını bekleriz" yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama

İYİ Partinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İzmir'in önümüzdeki sene 100. kurtuluş yıl dönümünü kutlanacağını belirten Dervişoğlu, bunun için şimdiden hazırlıkların başlatılarak gelecek yılın İzmir yılı olarak tarihe geçmesini temenni ettiğini söyledi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA ÇATLAK MI VAR?

Bir basın mensubunun "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her ittifakın kendi içinde oluşmuş şartları vardır. Sayın Paçacı'nın açıklamasının bir bardak suda fırtına koparacak, önemli olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı'nın ruhunu yaşatmamızı bizden millet istiyor. Dolayısıyla biz siyasi partiler olarak bu isteği doğrudan doğruya karşılamakla mükellefiz. Millet İttifakı sıradan bir ittifak değildir. Kısır tartışmalarla bozulmasını beklemek de abesle iştigaldir. Ortada seçim olmadığı için CHP ile bir protokolümüz yok. Biz nasıl Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin görüşlerine saygıyla yaklaşıyorsak aynı şekilde bize de saygı çerçevesinde yaklaşılmasını bekleriz."

Dervişoğlu, başka bir gazetecinin, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dönem dönem yaşanan fikir ayrılıkları 'çatlak' olarak değerlendirilebilir mi?" sorusuna ise bunların doğal şeyler olduğunu, bağlayıcı olanın liderlerin söylemleri olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞ VE FİKİR AYRILIKLARIMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

İzmir'de Millet İttifakı olarak seçime girdiklerini hatırlatan Dervişoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklamada bulundu. 'Sandıklar açıldığı andan itibaren aslında o ittifak fiilen bitmiştir' dedi. Evet o ittifak protokol çerçevesinde sandıklar açıldığın bitmiştir ama o ittifakın ruhu yaşamaktadır. Millet bizden o ittifakın sürdürmemizi istiyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı CHP ile görüş ve fikir ayrılıklarımız söz konusu olabilir. Bu millet ittifakına zara vermez. Sayın Tunç Soyer, 'Ben sadece İzmir'de yaşayan insanların değil pelikanların bile belediye başkanıyım.' dedi. Vatandaşlarımız pelikanlardan daha fazla ilgi görme talebini sıklıkla güncelliyor." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, vatandaş olarak nüfusu ve sorunları büyük olan İzmir'de merkezi ve yerel yönetim arasında uyum olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı
Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
chp ile ittifak olmayacağını sizde anlayacaksınız
BURADA KARŞILIKLI SAYGI VAR ADIDA İÇİNDE MİLLET MİLLETİN İTTİFAKIDIR GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAKTADIR ÇATLAK ARAMAK BİR HAYALDIR YAŞASIN TÜRK MİLLETİ VE İTTİFAKI.

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.