Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu isim vermeden tanımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı için önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmaycaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirmilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda isim vermeyen Kılıçdaroğlu, bir anlamda adayın robot resmini çizdi.
Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;
"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek
Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil
Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen
Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak
Nefsine hâkim"
Okuyucu Yorumları 0 yorum