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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu isim vermeden tanımladı

08.10.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için önemli açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adayın adeta robot resmini çizdi.

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu isim vermeden tanımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı için önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmaycaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirmilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda isim vermeyen Kılıçdaroğlu, bir anlamda adayın robot resmini çizdi.

MİLLET İTTİFAKI ADAYINI TANIMLADI

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;

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"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek

Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil

Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen

Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak

Nefsine hâkim"

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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