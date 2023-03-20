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Milletvekili adaylığı iddiaları gündem olmuştu... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

20.03.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ilgili milletvekili adaylığı iddiaları gündem olmuştu. Son olarak Ateş ailesi adına Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bir açıklama geldi. "Aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada suikastla ilgili "Tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz" denildi.

Milletvekili adaylığı iddiaları gündem olmuştu... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, geçen sene 30 Aralık günü Çankaya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından seçimlere ilişkin Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ilgili milletvekili adaylığı iddiaları gündeme gelmişti. Ayşe Ateş'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"SİYASETİ SİYASETÇİLERE BIRAKMAK GEREKTİĞİ HUSUSUNDA BİR KARAR ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bugün ailesi adına Ayşe Ateş bir açıklama yaptı. "İnsanlık dışı suikastin aydınlatılması hususunda devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz" denilen açıklamada "Vicdanları yaralayan bu alçak suikastin ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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"TÜM SİYASETÇİLERİN NAMUSUNA EMANET ETMEYİ TERCİH EDİYORUZ"

Aile adına alınan karar açıklamada şu sözlerle duyuruldu:

"Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir.

Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini, seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.

Ateş ailesi olarak beklentimiz; ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmakla kalmaması, herkesin bu ateşi yüreğinde hissetmesi, Türk milletinin evladı olan Sinan Ateş'in davasına bütün bir milletin sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle ilk günden veri gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse sosyal medyada yanımızda olduğunu hissettiren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dua ile...

Ateş Ailesi Adına,

Eşi Ayşe Ateş"

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