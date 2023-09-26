Milletvekili Lütfi Bayraktar vekil maaşının yetmemesinden dert yandı! 'Hamdolsun fındığımız var biraz birikimimiz var...'

Türkiye'nin gündemini ekonomi belirlemeye devam ediyor. Vatandaş maaşlara gelecek her yeni zammı iple çekerken milletvekili Bayraktar'ın sözleri sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Bayraktar milletvekili maaşlarından dert yandı, "Rabbime hamdolsun fındığımız, birikimimiz var" dedi.

"VEKİLLERİN ÖZGÜR OLMASINI İSTEMİYORLAR"

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Hizmet-İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katıldı. Buradaki konuşmasında Bayraktar, milletvekilleri maaşlarının tartışılmasına değindi. Tartışmalarının nedenine ilişkin görüşünü Bayraktar "Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar" sözleriyle dile getirdi.

"FINDIĞIMIZ, BİRİKİMİMİZ OLMASA BU ÇALIŞMAYI YAPMA İMKANI YOK"

Bayraktar'ın milletvekili maaşlarıyla ilgili kısa sürede çok konuşulan sözleri ise şunlar oldu:

"Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum, çok iyi para. Ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok."

MİLLETVEKİLLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Milletvekilleri 2023 yılında aylık 73 bin 379 lira maaş alıyor. Milletvekilliğinden emekli olup görevine devam edenler için ise bu rakam 147 bin lirayı buluyor.