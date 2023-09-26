Tunç Soyer'den kuvvetli bulmadığı rakibi hakkında çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! 'Bir sonraki hamlelerine zemin hazırlıyor olabilirler'

İYİ Parti'nin ilk adaylarından birini İzmir'den duyurması gündem yarattı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale adaylığı açıklanır açıklanmaz Millet İttifakı olarak ortaklık yaptıkları CHP'li Tunç Soyer'i başta koku ve sığınmacılar meseleleri olmak üzere hedef almaya başladı. Tunç Soyer ise rakibini adaylık yönünden kuvvetli bulmadığını dile getirmişti.

"İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BİR HAMLE" DEMİŞTİ

Ümit Özlale'nin adaylığı erkenden duyurulsa da İYİ Parti'nin İzmir'den çekilebileceği iddiaları gündeme geldi. İddialı bir başlangıca imza atan Ümit Özlale de adaylığının genel merkez tarafından geri çekilmesi durumunda "üzüleceğini" belirtmişti. Söz konusu iddiaları pekiştiren bir yorum da Tunç Soyer'den geldi. Tunç Soyer, Akşener'in ilk olarak İzmir adayını duyurmasını geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar" sözleriyle değerlendirmişti.

"BİR SONRAKİ HAMLE İÇİN ZEMİN"

Bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Tunç Soyer'den dün akşam tv100 ekranlarında sözlerine açıklık getirmesi istendi. Soyer'in verdiği yanıt yine çarpıcıydı. Konuyla ilgili öngörüsünü Soyer "İzmir'de bir aday çıkartmak, üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir zemin olabilir" sözleriyle yanıtlayıp şöyle devam etti:

ÜMİT ÖZLALE İZMİR'DEN ÇEKİLİR Mİ?

"Siyasi partiler arasında tekrar bir müzakere masası kurulacaksa 'Biz İzmir'den geri çekilelim' veya 'İzmir'in sadece şu ilçelerinde var olalım ama Ankara'da, İstanbul'da sizi destekleyelim' gibi şeyler olabilir. Sadece bir öngörü."

RAKİBİNİ KUVVETLİ BULMADI

Soyer yine geçtiğimiz günlerdeki demecinde Ümit Özlale'nin adaylığı için "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil" ifadelerini kullanmıştı.