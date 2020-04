Milli boksör Şennur Demir: Olimpiyat hayalim yıkılmadı, sadece ertelendi

Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Şennur Demir, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Şennur, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bizim ülkemizi de olumsuz etkiledi. Spor müsabakalarımız, antrenmanlar, spor faaliyetleri sekteye uğradı. Olimpiyatlar, sporcuların sağlığı düşünülerek ertelendi. Bence gerçekten doğru bir karardı. Sağlık her şeyden önce gelir. Bizler şu an her sporcunun hayali olan olimpiyatlara evimizde hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat hayalimiz yıkılmış değil, sadece bu hayalimizi biraz erteledik." diye konuştu.

Milli bir sporcu olarak olimpiyatlara en güçlü şekilde geri dönmeyi planladığını belirten Şennur Demir, "Olimpiyatların ertelenmesi kararının avantaj mı dezavantaj mı olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama tüm rakiplerimizle aynı konumdayız çünkü onlar da evlerinden çıkıp antrenman yapamıyor, bizler de yapamıyoruz. Bu süreçte neler kazanabiliriz, neler kaybedebiliriz bunun farkına varmaya çalışıyoruz. İnşallah 2021'de yapılacak olimpiyatlara katılırım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Evlerimizden, sporcu arkadaşlarımla çalışıyoruz. Birbirimizle haberleşerek moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.