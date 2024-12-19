Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile aşkı kısa sürmüştü! Ala Tokel'e özel hayatı açık açık soruldu

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ve ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım bir süre yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikilinin mutluluğu uzun sürmedi.

Evliliğe yeşil ışık yakan Ala Tokel geçtiğimiz aylarda Bertuğ Yıldırım ile ayrıldığını duyurmuştu. Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü isme "2025 yılı sizin için aşk ve evlilik yılı mı olacak?" diye soruldu.

AÇIK AÇIK YANIT VERDİ

Tokel, "Benim için aşk ve evlilik yılı diye bir şey yok artık. İnsan birine güvenince böyle saçmalayabiliyor. Bir daha asla öyle pot kırmam," diyerek açık açık cevap verdi.

Bertuğ Yıldırım ile ilişkilerinin neden sona erdiğine dair detay vermeyen Tokel, konunun artık çok geride kaldığını söyleyerek konuyu kapatmak istedi.

Ünlü fenomen "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna ise "Hayır canım, ne münasebet!" diyerek kendini aşka kapatmadığını açıkladı.