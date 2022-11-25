Milli Muharip Uçak Yunan basınını sarstı! "Milli Savaşçı" dediler... Bazıları sadece tek bir noktayı ağızlarına doladı

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak gündem olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi Yunanistan basınının da gündemine oturdu. Türkiye'nin 2023 yılında hangardan çıkması beklenen yeni gözdesi Milli Muharip Uçak, Yunan basınında da yankılandı.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAVUNMA SANAYİSİ PROJELERİNDEN MİLLİ MUHARİP UÇAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor. Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.

Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bu işin ilk perdesini açıyoruz. İşimiz, uçağımız başarılı şekilde görev yaptığı zaman nihayete ermiş olacaktır. Önümüzde daha çok yol var" diye konuştu.

MİLLİ MUHARİP UÇAK YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE

Milli Muharip Uçak, Yunan basınında da geniş yer buldu. Uçak'a 'Milli Savaşçı' diyen Yunan gazeteleri 2028 yılında itibaren Uçak'ın Türk filosuna katılacağını duyurdu.

Aynı zamanda Yunan gazetesi Ta Nea'da dolaşan haberin devamında Türkiye'nin F-16'lar konusunda karamsar olduğuna yönelik iddialarda bulunuldu.

News.gr de Milli Muharip Uçak'la ilgili bilgilere yer verdi. Ta Nea ile aynı başlığı kullanan gazete, Uçak'a Milli Savaşçı dedi.

Capital.gr ise Uçak'ı tanıtarak analistlerin Türkiye'nin 'hevesinin kursağında' kaldığını söylediğini iddia etti. Hevesin kursakta kalması ise 2025 yılında çıkması planlanan uçağın yalnıca 3 yıllık bir gecikme yaşama ihtimali.

