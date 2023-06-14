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  4. Millie Court yaza çabuk alıştı! Bikinili pozlar sosyal medyayı salladı... Beğeni butonu çöktü

Millie Court yaza çabuk alıştı! Bikinili pozlar sosyal medyayı salladı... Beğeni butonu çöktü

14.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Aşk Adası (Love Island) yarışmasının şampiyonu Millie Court sosyal medyada beğeni toplayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Millie Court yaza çabuk alıştı! Bikinili pozlar sosyal medyayı salladı... Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya yıldızı Millie Court Bahamalar’daki tatilinden paylaştığı karelerle sevenlerinin beğenisi kazandı. Kumsalda yeşil bikini takımıyla poz veren Court nefesleri kesti. Fenomen isim kayalıkların önünde yeşil bikini takımıyla verdiği pozlarla hayranların beğenisi kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Court, “Ada” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yaptı.

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Sosyal medya kullanıcıları özellikle fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aman Tanrım gerçekten çok güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek dışı” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Love Island aşk adası

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