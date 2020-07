Milyonlarca kişi gitmek için uçak bileti arıyor! İşte dünyanın en ünlü festivalleri...

Yarın yokmuşçasına insanların eğlendiği, birbirinden renkli ve eğlenceli kostümler, müzikler ve ambiyansla insanların devasa bir görsel şovun parçası olduğu festivalleri mutlaka duymuşsunuzdur. Her kültürün kendine özgü eğlenme şekliyle ortaya çok keyifli manzaralar çıkabiliyor. Kalabalık toplulukların sokakları, caddeleri doldurduğu bu özgün kutlamalar dünyanın farklı yerlerinde ve birbirinden farklı sebeplerle kutlanıyor. Her festivalin kendine has bir teması ve tarzı var. Gelin, hep beraber bu birbirinden canlı ve eğlenceli festival ve karnaval dünyasına beraber göz atalım.

SANTA CRUZ FESTİVALİ

Tenerife Santa Cruz Festivali, Kanarya Adaları’nın başkenti Santa Cruz’da her yılın şubat ayında kutlanıyor. Belki çok fazla ismini duyurmamış olabilir fakat Rio Karnavalı’ndan sonra dünyanın en popüler ikinci karnavalı olarak dikkat çekiyor. Kutlamalar bir cuma gününde başlıyor ve takip eden Kül Çarşambası denen güne kadar devam ediyor. Kültüre göre katılımcılar sardalya gömülmesini gerçekleştirmek için kutlamalardan ayrılır ve takip eden haftada parti kaldığı yerden devam eder.