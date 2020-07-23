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Milyonlarca kişi gitmek için uçak bileti arıyor! İşte dünyanın en ünlü festivalleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında en renkli ve en eğlenceli festivaller eğlence anlayışınızı tamamen değiştirecek. Oldukça coşkulu ve birbirinden ilginç festivaller herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Siz de baş döndüren bu eğlence furyasını merak ediyorsanız işte sizler için dünyaca ünlü festivaller ve karnavallar!

Milyonlarca kişi gitmek için uçak bileti arıyor! İşte dünyanın en ünlü festivalleri...

İçindekiler

  • SANTA CRUZ FESTİVALİ
  • RIO DE JANERIO KARNAVALI
  • VENEDİK KARNAVALI
  • MARDİ GRAS FESTİVALİ

Yarın yokmuşçasına insanların eğlendiği, birbirinden renkli ve eğlenceli kostümler, müzikler ve ambiyansla insanların devasa bir görsel şovun parçası olduğu festivalleri mutlaka duymuşsunuzdur. Her kültürün kendine özgü eğlenme şekliyle ortaya çok keyifli manzaralar çıkabiliyor. Kalabalık toplulukların sokakları, caddeleri doldurduğu bu özgün kutlamalar dünyanın farklı yerlerinde ve birbirinden farklı sebeplerle kutlanıyor. Her festivalin kendine has bir teması ve tarzı var. Gelin, hep beraber bu birbirinden canlı ve eğlenceli festival ve karnaval dünyasına beraber göz atalım.

SANTA CRUZ FESTİVALİ

SANTA CRUZ FESTİVALİ

Tenerife Santa Cruz Festivali, Kanarya Adaları’nın başkenti Santa Cruz’da her yılın şubat ayında kutlanıyor. Belki çok fazla ismini duyurmamış olabilir fakat Rio Karnavalı’ndan sonra dünyanın en popüler ikinci karnavalı olarak dikkat çekiyor. Kutlamalar bir cuma gününde başlıyor ve takip eden Kül Çarşambası denen güne kadar devam ediyor. Kültüre göre katılımcılar sardalya gömülmesini gerçekleştirmek için kutlamalardan ayrılır ve takip eden haftada parti kaldığı yerden devam eder.

RIO DE JANERIO KARNAVALI

RIO DE JANERIO KARNAVALI

Her yıl Hristiyan Büyük Perhiz’i öncesi düzenlenen Rio Karnavalı Brezilya’nın en önemli şehirlerinden olan Rio’dan ismini alıyor. Her yıl 2 milyondan fazla katılımcısıyla dünyanın en büyük karnavalı unvanını taşıyan Rio Karnavalı 1723’ten bu yana kutlanıyor. Oldukça gösterişli Karnaval Kraliçeleri ile bilinen bu ünlü karnavalda birbirinden renkli manzaralar sizi bekliyor.

VENEDİK KARNAVALI

VENEDİK KARNAVALI

Rio Karnavalı gibi paskalya perhizinden önce başlayan Venedik Karnavalı o kutsal günde sona erer. Karnavalın temasını tamamen şehrin kendisine özgün dekoratif maskeler oluşturuyor. Tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de köklerinin 1162’ye kadar uzandığı söyleniyor. 1797-1979 arası aşırılığı nedeniyle yasaklanan festival günümüzde bütün gösterişi ile devam ediyor. Ayrıca en güzel maske ödülünü kazanabilmek için özel bir yarışma da düzenleniyor.

MARDİ GRAS FESTİVALİ

MARDİ GRAS FESTİVALİ

Yasal olarak 1875’te Louisiana’da tatil ilan edilen Şişman Salı’da (Fat Tuesday) gerçekleşen Mardi Gras Amerika Birleşik Devletleri’nin ve belki de dünyanın en ünlü festivallerinden biridir. Mardi Gras kutlamalarının kökenleri Ortaçağ Avrupası’nda özellikle Roma ve Venedik gibi eski şehirlere dayanıyor. 1700’ün ortalarında bu geleneğin insanlarla beraber yeni kıtaya taşınmasıyla New Orleans’a ulaşıyor. Bugün, heyecanlı parti severler Mardi Gras Festivali’ne katılmak için dünyanın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat ediyor. Mardi Gras üst düzey şamandıraları, kostümleri, bol alkollü kutlamaları ve özellikle de boncuklarıyla tanınıyor.

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