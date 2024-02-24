Milyonluk aracı dikkat çekti! Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı ağızları açık bıraktı

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Siyah İnci, Şeref Sözü, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla adından söz ettiriyor.

Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu şimdi de milyonluk aracıyla dikkat çekti. Tolgahan Sayışman’ın lüks aracının fiyatı ağızları açık bıraktı.

Lüks otomobiliyle ilk kez görüntülenen Tolgahan Sayışman'ın arabasının değerinin yaklaşık 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, üç yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırmışlardı.

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.





