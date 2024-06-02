Mine Tugay'dan "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diyen takipçisine bomba yanıt

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay, yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Mine Tugay şezlongta çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mine Tugay'a beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Oyuncuya bir takipçisi "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yazınca güzel isim dayanamadı.

Mine Tugay bu yorumu "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye aldı.

Yalı Çapkını dizisindeki dolgularıyla hayranlarını şaşırtan Tugay'ın 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırdığı, dolgunun donduğu ve çözümü için birçok kez ameliyat olduğu ortaya çıkmıştı.





