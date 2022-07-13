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Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

13.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Tugay'ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Ünlü oyuncu birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

En son, Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle ekranlara gelmişti.

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

İşte Tugay'ın Instagram pozları...

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

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Mine Tugay Instagram
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