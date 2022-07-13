Mine Tugay süper mini elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

Tugay'ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Ünlü oyuncu birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

En son, Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle ekranlara gelmişti.

İşte Tugay'ın Instagram pozları...





