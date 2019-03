Minecraft Game Pass için duyuruldu!

Microsoft, dün Türkiye saati ile 00:00’da düzenlediği Xbox Insider etkinliğinde yeni duyurularını gerçekleştirdi. Adı Xbox Insider olmasına rağmen Halo: The Master Chief Collection’ı PC için duyurun Xbox ekibi, Game Pass için de güzel bir duyuru gerçekleştirdi.

Bildiğiniz gibi aylık 59,99 TL ödeyerek Xbox One’da Game Pass servisine abone olabiliyorsunuz. Game Pass sayesinde AAA yapımların yanında indie yapımlara da ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Son dönemde Just Cause 4 ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarını sisteme ekleyerek ses getiren Microsoft, şimdi de Minecraft’ı sisteme dahil etmeye hazırlanıyor.

Xbox Türkiye cephesinden gelen açıklamaya göre; Minecraft, 4 Nisan 2019 tarihinde Game Pass sistemine eklenecek. Game Pass sahiplerine ücretsiz olarak sunulacak olan bu oyunun, Xbox One X için grafiksel genişletmelere sahip olduğunu ancak ekstradan satılan DLC paketlerinin hala ücretli olduğunu belirtelim.

Captain Marvel Türkiye’de de zirvede