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Ming Chi-Kuo: iPhone 13'ün tanıtım tarihinde değişiklik yok!

14.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Ming Chi-Kuo: iPhone 13'ün tanıtım tarihinde değişiklik yok!

iPhone 13 ne zaman çıkacak? Bu sorunun cevabı için ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bir iddiası var. Kuo'ya göre iPhone 13, iPhone 12 gibi gecikmeyecek.

Apple iPhone 12'yi 8 yılın ardından eylül ayında tanıtmadı. Uzun bir süredir eylül ayında tanıtılan iPhone'lar, bu yıl ekim ayında karşımıza çıktı. Kimilerine göre bunun nedeni koronavirüs nedeniyle iPhone 12'nin tedarik ve üretim bandında yaşanan sorunlar. iOS 14 yüklü telefonların ekim ayında tanıtılması satışların da aksamasına, dolayısıyla kullanıcıların iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesine geç ulaşmasına neden oldu. Hatta iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, üretim sürecindeki sıkıntılardan mıdır bilinmez her pazarda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan biraz daha geç çıktı. Yaşananlar, iPhone 13'te de söz konusu sorunların tekrar etme ihtimalini doğurdu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 için korkmaya gerek yok.

İPHONE 13 TAM ZAMANINDA GELİYOR

Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ne zaman çıkacak? sorusunu bir iddia ile yanıtladı. Kuo, iPhone 13 ailesinin normal tanıtım tarihinde tanıtılacağını söyledi. Yani Kuo'ya göre 2021 yılının iPhone modelleri beklendiği gibi 2021 Eylül ayında tanıtılacak. Fakat Kuo'nun söyledikleri bununla da sınırlı kalmadı.

iPhone 12 Mini

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İPHONE 13'ÜN İŞLEMCİSİNİ DE PAYLAŞTI

iPhone 13 özellikleri hakkında bir detay daha paylaşan Kuo, yeni iPhone modelinin Apple A15 işlemcisiyle geleceğini iddia etti. Anlaşılan A15 işlemcili iPhone 13 ile birlikte Apple, koronavirüs öncesi üretim programına geri dönecek ve her şey yolunda giderse Apple için birçok şey normalleşecek.

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