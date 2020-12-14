Ming Chi-Kuo: iPhone 13'ün tanıtım tarihinde değişiklik yok!

Apple iPhone 12'yi 8 yılın ardından eylül ayında tanıtmadı. Uzun bir süredir eylül ayında tanıtılan iPhone'lar, bu yıl ekim ayında karşımıza çıktı. Kimilerine göre bunun nedeni koronavirüs nedeniyle iPhone 12'nin tedarik ve üretim bandında yaşanan sorunlar. iOS 14 yüklü telefonların ekim ayında tanıtılması satışların da aksamasına, dolayısıyla kullanıcıların iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesine geç ulaşmasına neden oldu. Hatta iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, üretim sürecindeki sıkıntılardan mıdır bilinmez her pazarda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan biraz daha geç çıktı. Yaşananlar, iPhone 13'te de söz konusu sorunların tekrar etme ihtimalini doğurdu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 için korkmaya gerek yok.

İPHONE 13 TAM ZAMANINDA GELİYOR

Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ne zaman çıkacak? sorusunu bir iddia ile yanıtladı. Kuo, iPhone 13 ailesinin normal tanıtım tarihinde tanıtılacağını söyledi. Yani Kuo'ya göre 2021 yılının iPhone modelleri beklendiği gibi 2021 Eylül ayında tanıtılacak. Fakat Kuo'nun söyledikleri bununla da sınırlı kalmadı.