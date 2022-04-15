Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle nefes kesti

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı ile yıldızı parlayan Saadet Özsırkıntı düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Dekolteli ve yırtmaçlı pozlarını paylaşan ünlü isim güzelliğiyle büyüledi.

SAADET ÖZSIRKINTI GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

32 yaşındaki sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram'da paylaştığı pozuyla büyüledi.

Ünlü sunucu takipçilerinden, "Efsane", "Nefesimizi kesmen hoş değil" gibi yorumlar aldı.

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşan ünlü sunucu, uzun boyuyla dikkat çekmişti.

Saadet Özsırkıntı cesur pozları kadar tarzı ve kombinleriyle de gündeme geliyor.

Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi mezunu Saadet Özsırkıntı ilk olarak reklam projeleriyle ünlendi.

2015'te 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu seçildi.





