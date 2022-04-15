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  4. Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle nefes kesti

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle nefes kesti

15.04.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman dekolteli pozlarını paylaşan Saadet Özsırkıntı Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden biri. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı, mini etekli pozlarının ardından güzelliğiyle dikkat çekti.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle nefes kesti

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı ile yıldızı parlayan Saadet Özsırkıntı düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Dekolteli ve yırtmaçlı pozlarını paylaşan ünlü isim güzelliğiyle büyüledi.

SAADET ÖZSIRKINTI GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

32 yaşındaki sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram'da paylaştığı pozuyla büyüledi.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

Ünlü sunucu takipçilerinden, "Efsane", "Nefesimizi kesmen hoş değil" gibi yorumlar aldı.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşan ünlü sunucu, uzun boyuyla dikkat çekmişti.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

Saadet Özsırkıntı cesur pozları kadar tarzı ve kombinleriyle de gündeme geliyor.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi mezunu Saadet Özsırkıntı ilk olarak reklam projeleriyle ünlendi.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

2015'te 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu seçildi.

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

Mini eteğiyle poz vermişti! O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı güzelliğiyle büyüledi

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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