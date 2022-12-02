Minibüste tek kalan genç kadının ellerini bağlayıp tacize kalkışmıştı! Sürücü rezaletinde skandal detaylar... Sürücüyü tanımıyormuş

Olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkışıp, ellerini de plastik kelepçeyle bağladı. Genç kız, şoföre direndi. S.S.Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü S.S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan, saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan S.S.Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

MİNİBÜS SAHİBİ SÜRÜCÜYÜ TANIMIYORMUŞ

Öte yandan Sabah'a konuşan anne Merve K. yaşananlara isyan ederek açıklamalarda bulundu. Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor. Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi. Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi.

Bununla birlikte Sakarya'da yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor. Oysa İstanbul ve diğer şehirlerde minibüs şoförlüğü için başvuranlar sıkı bir sağlık taraması ve sabıka kaygı sorgulamasından geçiriliyor. Sakarya'daki minibüs şoförü S.S.Y.'nin bu prosedürden geçmediği ortaya çıktı. Kentte ehliyeti olan herhangi bir kişinin minibüs şoförü olabileceğine dikkat çekiyor.

ŞOFÖRÜN YERİNE GEÇMİŞ

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, "İstanbul'da bir minibüs sürücüsü olabilmek için öncelikle sağlık raporu, sabıka kaydı, Bakırköy veya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden uyuşturucu bağımlılığına ilişkin tahlil kaydı alıp belediyeye müracaat ediliyor. Her minibüs sürücüsü bellidir" dedi.

Öte yandan minibüsle ilgili incelemeler, saldırgan S.S.Y.'nin aracın ikinci şoförü olduğunu ortaya koydu.

CAMLARI SİYAH FİLMLE KAPLI

Şoför S.S.Y.'nin kullandığı minibüsün cam filmli olması da Sakarya'da bardağı taşıran son damla oldu. Vatandaşlar, Sakarya Valisi Oktay Kaldırım'dan cam film sorununa çözüm bulunmasını istedi. Şehrin göbeğinde minibüste yaşanan saldırıyı kimsenin görmemesini değerlendiren vatandaşlar, "Görmezler tabii, birçok toplu taşıma aracının camı siyah filmle kaplı. Bunların camlarını neden siyah filmle kaplanıyor! Bu araçlar kamuya açık ve kimsenin özel aracı değil" dedi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürü Musa Zor, kurum avukatı ve uzmanlarıyla birlikte Merve K.'nın ailesini ziyaret etti. Gerek hukuksal, gerekse psikolojik anlamda ailenin yanında olduklarını belirten İl Müdürü Zor, "Hem kızımıza, hem ailemize psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca kurum avukatlarımız olaya müdahil oldu. Her anlamda ailenin yanındayız" dedi.



