Minik Elif'in yardımına Mehmetçik koştu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Elif Baydemir'in yardımına Mehmetçik yetişti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ikinci kattaki evlerinde oyun oynarken pencereden düşerek ağır yaralanan minik Elif, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından, durumu ağır olduğu için karayoluyla sevk edilemeyen Elif için, Vali Murat Zorluoğlu'ndan yardım istendi.

Vali Zorluoğlu'nun talimatı üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından havalanan askeri helikopter, uçuşun tehlikeli olduğu bir ortamda, her türlü riski göze alarak Bahçesaray Jandarma Komutanlığına indi.

Sağlık ekipleriyle birlikte helikoptere alınan minik Elif, Van Filo Komutanlığına götürüldü.

Burada bekleyen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

