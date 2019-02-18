Akıl, "İşitmenin hiç olmadığı çocuklara, belli bir yaş seviyesinde işitme cihazından faydalanamadıkları için biyonik kulak ameliyatı yapıyoruz. İç kulağa gönderdiğimiz elektrotlar sayesinde elektriksel enerjiyle duymalarını sağlıyoruz." dedi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla, biyonik kulağın (koklear implant) bir parçası, 2,5 yaşındaki Sırma'nın iç kulağına konuldu. Bir ay sonra ses alıcısı, kablo ve mikrofondan oluşan dış parça da kulak arkasına yerleştirildi. Ardından seslerin iç kulaktan beyne iletimi başlatıldı.

- "Hem işitme hem konuşmada istediğimiz seviyeye gelecek"

Cihazın takılmasından sonra Yaren’in seslere tepki vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akıl, şöyle konuştu:

"Çocuğun ilk sesi düşük duyması için cihazın dış ünitesini taktık. Çocuğa ilk başta düşük seviyede ses verildi, işittiği fark edildi. Ağlayarak ve cihazı tutarak tepki verdi. Konuşma süreci yeni doğan bir çocuk gibi. Zaman içinde bu sesleri duydukça, seslere alıştıkça inşallah yaşıtlarını yakalayacak. Hem işitme hem konuşmada istediğimiz seviyeye gelecek."

- "10 yaşında takılan cihazın çocuğa yararı yok"

Ferit Akıl, ailelerin çocuklarda işitme kaybını fark ettikleri anda hastaneye başvurması gerektiğini dile getirdi.

Beynin gelişim süreci olduğuna işaret eden Akıl, "6 yaşından sonra ses gitse de çocuğun onu anlamlandırması çok zor olur. Onun için erken dönemde ameliyat, çocuğun seslere alışması ve bunu konuşmaya dönüştürmesi açısından olmazsa olmazdır. 10 yaşında takılan cihazın çocuğa hiçbir faydası olmayacaktır. 6 yaşından sonra da faydası yok denecek kadar azdır." ifadelerini kullandı.